Giorgio Chiellini è intervenuto questa mattina a Radio Anch'io Lo Sport per un bilancio della lunga esperienza calcistica in Italia, prima di approdare nella MLS. Il centrale ha dato anche un giudizio in vista del futuro. "Penso che l'Inter sia davanti a tutti nonostante lo scudetto perso. Credo sia una spanna su tutti. Ad oggi si parla ancora della stagione scorsa perché quasi nessuno è già partito. Questa domanda andrà rifatta a settembre".