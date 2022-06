Domino di attaccanti, come spesso accade, in Premier Leaague, dove Erling Haaland, arrivato al City dal Borussia Dortmund ha spezzato gli equilibri della squadra di Pep Guardiola, che ad agosto potrebbe ritrovarsi con un parco attaccanti rivisitato. All'arrivo del norvegese infatti potrebbe susseguire la cessione oltre che del solito Gabriel Jesus, anche Raheem Sterling, ala d'attacco dei citizens. L'inglese è il primo nome sulla lista del Chelsea, alla ricerca di un nuovo esterno offensivo - come si legge su Gianlucadimarzio.com che parla di eventuale ingaggio legato all'uscita di Romelu Lukaku, sempre più vicino all'Inter: "C'è fiducia fra le parti" - si legge a proposito di Big Rom -.