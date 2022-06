Continuano gli addii in casa Chelsea dopo la cessione del club da parte di Roman Abramovic. In queste ore si è concretizzato il saluto di Bruce Buck, che a fine mese lascerà la carica di presidente dei Blues. E Buck sarà seguito da Marina Granovskaia, storico braccio destro dell'ex proprietario e figura di rilievo soprattutto in abito di calciomercato. Sarà proprio Todd Boehly a diventare il nuovo presidente al posto di Buck, in carica addirittura dal 2003 e a breve nominato consulente senior. Il ruolo della Granovskaia, invece, sarà ereditato inzialmente da Thomas Tuchel, come peraltro sta già facendo in questa sessione di mercato, scortando il nuovo proprietario nelle scelte come quella relativa al ritorno di Romelu Lukaku all'Inter.