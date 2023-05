Lo chef Davide Oldani, grande tifoso nerazzurro, parla così a Sky Sport del momento dell'Inter in vista dell'Euroderby di domani: "Come la viviamo? È un'ansia positiva, è bello vivere questo momento. Poi gli sfottò tra interisti e milanisti sono molto belli, viviamo tutto con grande leggerezza. Nel 2003 io ero rientrato da poco in Italia, mi ero allontanato anche un po' dal calcio. Dal 2007-2008 ho ripreso a seguire il calcio e l'Inter, nel 2010 ero a Madrid".

Le sue sensazioni sulla partita: "Il vantaggio di 2-0 è reale, lo abbiamo fatto. Poi ovviamente la partita è da giocare, in una squadra come in cucina ognuno deve aiutare l'altro. Sarà uno spettacolo vero, quello di cui ha bisogno il calcio. Le rotazioni di Inzaghi? Inzaghi mi ha convinto nelle ultime partite, ho iniziato a capire un po' di più quello che vuole mettere in campo, i suoi tempi. Sappiamo quanto nel calcio conti la scaramanzia. Credo che abbia preparato le gare in maniera non corretta ma di più, credo che a questo punto si debba dargli fiducia".

Ancora su Inzaghi: "Mi sono accorto di aver sbagliato qualcosa nel valutarlo perché in questo momento sta avendo ragione lui. Poi magari non ha la grinta di Mourinho, Conte, Capello, ma anche col suo silenzio riesce a fare qualche risultato. La palla è rotonda, bisogna aspettare che la partita inizi. Io credo che sarà un match da vedere e da far sviluppare agli allenatori, credo che Inzaghi abbia le carte per giocarselo al meglio".