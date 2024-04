Nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Walid Cheddira, attaccante del Frosinone, ha commentato il recente episodio che ha coinvolto Francesco Acerbi e Juan Jesus: "L’Italia non è un Paese razzista e lo dico per esperienza personale. In campo possono capitare molte cose, siamo in foga, in adrenalina, e voglio pensare che nessuno insulti con un intento razzista. Ma che il calcio, con i suoi numeri, possa aiutare per stigmatizzare certi episodi questo sì, assolutamente".