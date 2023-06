Romelu Lukaku arriverà nel ritiro della nazionale belga domani sera, a circa 72 ore dalla notte dolorosa di Istanbul, per poi unirsi al gruppo per il primo allenamento il giorno successivo. Lo ha detto Jelle Schelstraete, direttore operativo dei Rode Duivels, intervenendo oggi in conferenza stampa: "Con che spirito arriverà qui dopo la finale di Champions persa? Noi ci saremo, se avrà bisogno di noi - le sue parole -. Romelu si sente sempre a suo agio in nazionale, le prestazioni fatte in passato ne sono la prova. Parlerà con i piedi".