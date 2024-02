Joey Veerman, centrocampista del PSV Eindhoven che si è distinto nella gara pareggiata contro il Borussia Dortmund, è stato votato dai tifosi nel sondaggio lanciato dalla UEFA come miglior giocatore della settimana di Champions League appena andata in archivio. L'olandese ha battuto gli altri quattro candidati Marko Arnautovic, premiato con la palma di MVP di Inter-Atletico Madrid 1-0, Roberto Lewandowski, in gol in Napoli-Barcellona 1-1, e Galeno, match winner di Porto-Arsenal 1-0.