A partire dalla prossima stagione, non verranno trasmesse in chiaro in tv le partite delle cinque squadre italiane impegnate in Champions League. Lo ha deciso Sky, detentrice nel belpaese dei diritti della Coppa più importante per club assieme a Prime Video. Su TV8, invece, andrà in onda la migliore tra le sfide che vedono coinvolte le formazioni straniere per ogni turno della competizione il martedì o il mercoledì. Confermata, dunque, la scelta di “premiare” i propri abbonati, mantenendo a pagamento (su Sky e in streaming su NOW) i match che vedranno coinvolte Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna. Lo riporta Calcio e Finanza.