Tra pochi giorni inizierà la nuova versione della Champions League, che prevede due partite in più nella fase iniziale. E, di conseguenza, una in più anche tra le mura amiche. Saranno infatti quattro le partite che l'Inter di Simone Inzaghi disputerà a San Siro: contro Stella Rossa (martedì 1 ottobre), Arsenal (mercoledì 6 novembre), Lipsia (martedì 26 novembre), Monaco (mercoledì 29 gennaio).

In tal senso, il club comunica che la vendita del Champions Pack si concluderà domenica 8 settembre alle 23:59: tutti i possessori di tessera Siamo Noi avranno la possibilità di continuare ad acquistare il Champions Pack, fino all'esaurimento dei posti non acquistati in precedenza. Per tutte le fasi di vendita, è necessario essere in possesso di tessera Siamo Noi, sulla quale verrà caricato digitalmente il Champions Pack, e che dovrà essere utilizzata per accedere allo stadio.

Da lunedì 9 settembre alle 12:00 via alla vendita dei biglietti per Inter-Stella Rossa, primo impegno casalingo dei nerazzurri in Champions League, in programma martedì 1 ottobre alle 21 al Meazza.

VENDITA POST-SORTEGGIO

Dalle ore 12:00 di lunedì 2 settembre e fino a domenica 8 settembre alle 23:59 tutti i possessori di tessera Siamo Noi avranno la possibilità di continuare ad acquistare il Champions Pack, fino ad esaurimento dei posti non acquistati in precedenza.

DOVE ACQUISTARE

È possibile acquistare il Champions Pack online, su inter.it, in modo facile e sicuro oppure presso il punto vendita Uffici Stadio San Siro.