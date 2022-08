Un gol di Luuk de Jong al 109esimo minuto fa esplodere di gioia il PSV Stadion e porta il PSV Eindhoven ai play off di Champions League: la rete dell'esperto attaccante consente infatti alle Lampadine di accedere all'ultimo barrage prima della fase a gironi, estromettendo dalla corsa il Monaco. Continua a cullare il sogno del ritorno nella massima competizione europea il Qarabag: la formazione azera ha infatti ribaltato il Ferencvaros vincendo in trasferta per 3-1, e ora si giocherà un posto nella fase a gironi nel doppio confronto col Viktoria Plzen. Vittoria agevole per il Benfica che batte il Midtjylland anche in Danimarca per 3-1. Poker della Dinamo Zagabria che manda i bulgari del Ludogorets in Europa League: tra i croati e i gironi ci sono solo i norvegesi del Bodo Glimt. Si spegne la speranza del Saint-Gilloise: i Glasgow Rangers ribaltano la sconfitta per 2-0 dell'andata imponendosi per 3-0 ad Ibrox Park.

I risultati:

Midtjylland - Benfica 1-3

Dinamo Zagabria - Ludogorets 4-2

Ferencvaros - Qarabag 1-3

Psv Eindhoven - Monaco 3-2

Sturm Graz - Dinamo Kiev 1-3

Rangers Glasgow - Union Saint-Gilloise 3-0