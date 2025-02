Adidas ha presentato oggi il pallone ufficiale per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League 2024/25. In campo a partire dall'11 febbraio, il nuovo pallone rende omaggio a Monaco, città ospitante della finale di maggio.

Il design, con le iconiche stelle della UEFA Champions League in bianco su uno sfondo verde e rame a motivi esagonali, celebra Monaco come "porta d'accesso alle Alpi Bavaresi". I colori si ispirano ai tetti e agli edifici della città, mentre i motivi a losanga neogotici richiamano le bandiere di Monaco e della Baviera. Dettagli grafici all'interno dei pannelli verdi e rame raffigurano alcuni degli elementi più riconoscibili della Baviera, tra cui le Alpi, il Leone d'Oro, la stella alpina, la Waldlerhaus (la tipica casa tradizionale bavarese), il Giardino Inglese e il luppolo.

Il pallone ufficiale della UEFA Champions League di questa stagione è dotato di una serie di tecnologie adidas, rigorosamente testate aerodinamicamente e sul campo per garantire prestazioni di livello superiore:

- Una superficie PRISMA innovativa con un motivo a rilievo per migliorare precisione e traiettoria.

- Un rivestimento esterno testurizzato che offre una presa sicura e un controllo completo, mentre la struttura termosaldata senza cuciture è progettata per prestazioni di massimo livello.

- Un rivoluzionario CTR-CORE all'interno del pallone, calibrato per precisione e consistenza, progettato per garantire velocità, precisione e un'ottimale tenuta dell'aria, mantenendo la forma. Il nucleo si compone di due elementi: una camera d'aria a zero rifiuti contenente gomma naturale rinnovabile e una carcassa realizzata con un tessuto PES a doppia toppa che conferisce alla camera d'aria forza e forma.

Oltre all'utilizzo di poliestere riciclato e inchiostro a base d'acqua, le versioni 2024/25 sono realizzate con più sostanze bio-based rispetto a qualsiasi altro pallone ufficiale mai utilizzato durante le partite della UEFA Champions League. Ogni strato del pallone è stato ottimizzato utilizzando materiali come fibre di mais, canna da zucchero, polpa di legno e gomma, senza comprometterne le prestazioni.

Il pallone sostiene l'impegno di adidas a contribuire con l'1% delle vendite nette al programma Common Goal, che finanzia iniziative per un cambiamento sociale duraturo nelle comunità svantaggiate, promuovendo un futuro migliore e più inclusivo attraverso il calcio.

Il nuovo pallone ufficiale sarà disponibile all'acquisto da oggi presso i negozi adidas, rivenditori selezionati e online su adidas.it