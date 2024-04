In base alle indicazioni provenienti dai documenti UEFA, Calcio e Finanza pronostica la suddivisione delle 36 squadre partecipanti alla prossima Champions League, che saranno suddivise in quattro urne da nove in base al ranking individuale stabilito all’inizio della stagione, con la prima fascia in Champions includerà la squadra Campione d’Europa e le prime otto squadre nel ranking per club, mentre tutte le altre fasce saranno composte in base all'ordine di ranking.

Guardando solamente ai club italiani, l’Inter – una delle 11 squadre già matematicamente qualificate alla prossima edizione di Champions League – è certa di essere in prima fascia, e lo sarà anche la Roma in caso di qualificazione. Il Milan balla tra la seconda e la terza fascia e molto dipenderà dalle altre squadre che parteciperanno, mentre la Juventus occuperà invece la seconda fascia. Il Bologna, in caso di qualificazione, sarà quasi certamente inserito in quarta fascia, anche se per il momento si posiziona in terza considerando solo gli accessi diretti dai campionati.