Hakan Calhanoglu, MVP per la UEFA di Inter-Porto 1-0, è uno dei quattro giocatori in lizza per vincere il premio di 'player of the week' dopo la due giorni di Champions League andata in scena tra martedì e ieri sera. Il centrocampista turco se la gioca con Vinicius Junior, Riyad Mahrez e Hirving Lozano.