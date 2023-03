Simone Braglia, ex portiere di Milan e Genoa, intervistato da TMW Radio si lancia in un pronostico per certi versi clamoroso sulla Champions League dopo i sorteggi odierni: "Se arriva in finale, per me l'Inter vince la finale. E' una partita secca e che fai, mandi via Simone Inzaghi? Una finale di Champions per la società è comunque importante e sarebbe giusto confermarlo, ma se fossi un dirigente al di là di tutto non lo confermerei. Un allenatore che con questa squadra ha 18 punti di svantaggio dalla prima in Serie A...se vince la coppa però lo confermerei".