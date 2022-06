Si è svolto questo pomeriggio a Nyon il sorteggio del secondo turno di qualificazione della Champions League 2022/23, secondo la consueta formula della divisione in 'percorso campioni' e 'percorso piazzate'. Nel tabellone è stata inserita anche la Dynamo Kiev, formazione ucraina da tempo ferma per i ben noti fatti, che è stata abbinata ai turchi del Fenerbahçe. Per il percorso campioni, prima del sorteggio, le squadre sono state suddivise in due gironi da sei e uno da otto, con le teste di serie determinate in base al ranking per club. Le vincenti del primo turno di qualificazione erano teste di serie al sorteggio del secondo turno se uno dei due club coinvolti nella partita ha un coefficiente che le garantirebbe un posto da testa di serie.

Questo il dettaglio dei sorteggi:

Percorso Campioni

Gruppo 1

Tobol Kostanay (KAZ) / Ferencváros (HUN) - Slovan Bratislava (SVK) / Dinamo Batumi (GEO)

GNK Dinamo Zagabria (CRO) - Shkupi (MKD) / Lincoln Red Imps (GIB)

Lech Poznań (POL) / Qarabağ (AZE) - Zurigo (SUI)