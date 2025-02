Graziano Cesari, nella sua moviola per Pressing, giudica in maniera chiara l'operato del direttore di gara Chiffi durante il derby di ieri. In particolare, in realtà, Cesari se la prende con chi era al Var per la mancata chiamata sul contatto Pavlovic-Thuram.

"L'intervento di Theo Hernandez è pulito, ma quello di Pavlovic è un calcio sulla gamba dell'avversario. La mia domanda è: al di là dell'assistente Peretti che può tranquillamente vederlo e non fa alcun cenno, Di Paolo al Var si è appisolato? In sala c'era il numero uno dei varisti e un espertissimo come Doveri. Sono in due a controllare l'azione. Non trovo giustificazioni per due persone così esperte. In campo tra l'altro c'è anche l'assistente che è frontale ed è l'unico che vede la gamba destra di Pavlovic. Non dico sia facile, ci mancherebbe altro. Ma l'intervento di Pavlovic arriva nettamente prima di quello di Theo".