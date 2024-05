A pochi giorni dalla partita d’addio Bruno Cerella, ex Olimpia Milano e Reyer Venezia, è stato intervistato ai microfoni di LeoVegas.News. Il cestista ha ricordato i momenti più significativi della sua carriera sportiva, tra vittorie e sconfitte che lo hanno segnato, ma nell’intervista integrale, disponibile sui canali digitali di LeoVegas.News, non è mancata occasione anche per svelare alcuni aneddoti, curiosità e passioni anche per altri sport, come il calcio e la sua mai nascosta fede nerazzurra: "Mi piace lo sport in generale e vivendo a Milano ci sono grandi opportunità per seguire una squadra come l'Inter da vicino, anche se mi è capitato di vedere qualche partita del Milan. Da buon argentino l'Inter mi ha regalato grandi soddisfazioni”.