A '1 Football Club', programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Franco Ceravolo, ex direttore sportivo di Napoli e Roma. Di seguito, un estratto dell’intervista: "Ormai siamo quasi a metà campionato, ma questa squadra sta affrontando un percorso complicato. La classifica in campionato è ancora corta e il fatto che sia presente in tutte le competizioni principali, come Champions League e Coppa Italia, è un segnale positivo. Tuttavia, è evidente che ci voglia del tempo per amalgamare i nuovi acquisti e costruire una squadra che sia davvero competitiva.

La Juventus è una società abituata a vincere e questo comporta una pressione continua. Però credo che serva pazienza per permettere al gruppo di crescere. Ci sono organici, come quello del Napoli o dell’Inter, che attualmente sembrano più collaudati. Quest’anno sarà una lotta a tre, con Atalanta, Napoli e Inter a giocarsi il titolo, mentre la Juventus potrebbe dover rincorrere.”