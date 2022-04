Il dirigente sportivo Franco Ceravolo, intervistato da TMW Radio, si dice convinto che l'Inter non debba privarsi di Lautaro Martinez per fare spazio a Paulo Dybala. Anche perché, a suo dire, i due argentini in tandem potrebbero funzionare alla grande: "Sinceramente credo che Lautaro possa rendere al meglio con Dybala. L’Inter se punta in alto non può privarsi di un calciatore così importante. Io personalmente non mi priverei mai di Lautaro”.