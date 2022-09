Il presidente della UEFA Aleksander Ceferin ha smentito le voci circolate nei giorni scorsi, secondo le quali l’organo di governo del calcio europeo potrebbe portare le partite di Champions League fuori dall’Europa, tra Cina, Stati Uniti e Medio Oriente. Nel corso di una conferenza stampa, Ceferin ha rispedito tutto al mittente: "Con tutto il rispetto per i media, è impossibile immaginare che tipo di notizie possano uscire. Non ne abbiamo mai discusso. All’improvviso abbiamo letto su alcuni media che questa cosa accadrà, anche se non è mai stata discussa. Sarei al corrente se ci fossero discussioni sulla possibilità di giocare partite di Champions League fuori dall’Europa, e non ne so nulla".