Non è difficile immaginare come il futuro di Valentin Carboni, astro nascente del calcio argentino di proprietà dell'Inter e reduce da una stagione in prestito al Monza, condizionerà questa finestra di mercato dei nerazzurri. Una sua cessione permetterebbe infatti alla dirigenza di avere più margine per finanziare altre operazioni in entrata, ma ad oggi permane il dubbio amletico di privarsi o meno di un 2005 talmente quotato a livello internazionale.

FcInterNews.it ha chiesto ai propri lettori se rinuncerebbero a Carboni per fare mercato questa estate e l'esito del sondaggio conferma quanto anche per i tifosi sia difficile prendere una decisione del genere. Alla fine della fiera, prevale il 'No' ma appena sopra il 50% delle preferenze, che si traduce in una sostanziale parità.

QUI L'ESITO DEL SONDAGGIO