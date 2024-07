Ora è ufficiale: CBS Sports e Serie A hanno sottoscritto un nuovo accordo pluriennale che permetterà a CBS Sports di essere titolare esclusivo dei diritti in lingua inglese americana di ogni partita del campionato italiano, della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana.

Paramount+ trasmetterà più di 400 partite a stagione come parte dell'accordo, comprese tutte le 380 partite di Serie A, almeno 25 partite di Coppa Italia e tutte le partite di Supercoppa Italiana. Questo accordo segna anche la più ampia distribuzione mai vista di partite del nostro campionato sulla televisione statunitense, con quattro partite nelle prossime due stagioni che andranno in onda sulla CBS. Alcune partite andranno in onda anche su CBS Sports Network e CBS Sports Golzao Network.