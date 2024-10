Intervistato da JuventusNews24.com, Franco Causio, doppio ex della gara di domani, esprime il suo scetticismo sulle possibilità della formazione di Thiago Motta: "La sfida contro l’Inter sarà difficilissima, loro partono favoriti. Fino a quando non torneranno tutti a disposizione sarà molto dura per i bianconeri".

Crede che questa situazione sia dettata dalla sfortuna o per la mancanza d’alternative in rosa?

"Un attaccante in più si poteva prendere. Tutti i giocatori che sono arrivati devono ancora fare la loro trafila: giocare con la maglia bianconera è diverso. Ci vogliono carattere, carisma e personalità".