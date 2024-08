Franco Causio, interpellato da TuttoSport, ha parlato così della lotta scudetto: "A oggi vedo l’Inter come la squadra da battere. Sono forti in tutti i reparti con 22 giocatori di livello e riserve che valgono tranquillamente i titolari. Marotta ha fatto lo stesso lavoro a Milano svolto in precedenza alla Juve. Detto ciò con Koop i bianconeri si avvicinerebbero molto all’Inter. Sarebbe un bel colpo. Se Percassi non dovesse liberarlo, proverei a prendere Ederson: ho un debole per il brasiliano. Per me è fortissimo".