Benoit Cauet, ex centrocampista dell'Inter, ha parlato della possibile rimonta scudetto da parte della squadra nerazzurra di Simone Inzaghi alla ripresa del campionato, in un'intervista concessa ai microfoni di Calciomercato.com. "Non può più sbagliare, non ha margine di errore. Ha le capacità di fare 10 vittorie di fila per rientrare, molto dipenderà anche dal Napoli - le sue parole -. Io però ci credo".