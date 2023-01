In attesa del big match di questa sera tra Inter e Napoli, l’ex centrocampista nerazzurro, oggi allenatore, Benoit Cauet è intervenuto a Radio Marte per dire la sua sulla prima uscita annuale delle due compagini: "Quella di stasera è una sfida importante, non credo decisiva per l’Inter ma molto rilevante, perché in caso di ko sarebbe molto complicato rimontare, diventerebbe un'impresa molto pesante. Diversamente se il Napoli dovesse perdere potrebbe perdere qualche certezza, dando linfa alle altre che inseguono.