Benoit Cauet , intervistato dalla Gazzetta dello Sport in vista di Nantes-Juve, lui che è un ex gialloverde e affrontò i bianconeri nella semifinale Champions di tanti anni fa, ha parlato anche di Inter.

Ha giocato quattro anni all’Inter: come vede la sfida al Porto? Chi è la favorita?

“L’Inter è favorita sulla carta, ma le partite di Champions sono sempre complicate. Conceiçao sta facendo benissimo, la sua squadra è esperta, conosce bene i nerazzurri e San Siro. Il Porto ha qualità per mettere in difficoltà l’Inter, non saranno partite semplici. Lukaku con la sua fisicità può fare la differenza, il suo recupero è fondamentale per Inzaghi”.

Una squadra italiana può vincere la Champions?

“Oggi è complicato dirlo. Il Napoli ha delle capacità che non aveva prima, ha sviluppato un gioco strepitoso e oggi poche squadre sono al suo livello. Se non avrà un calo fisico e di tensione potrebbe anche arrivare in fondo. Magari non ha tanta esperienza ma la forza del gruppo è il segreto: arrivati così a questa parte della stagione la Champions non è impossibile per il Napoli”.