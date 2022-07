Il grande ritorno di Romelu Lukaku all'Inter è al centro del nuovo numero di SportWeek, magazine della Gazzetta dello Sport in edicola domani. Dove si parlerà ampiamente della nuova avventura nerazzurra del gigante belga, coi commenti di tifosi doc come Alessandro Cattelan che garantisce: "Non sarà una minestra riscaldata. Lukaku non si discute e non deve dimostrare niente a nessuno. Di lui mi affascina lo stile, il modo di fare. Se fossi nello spogliatoio di una squadra, vorrei sedergli sempre accanto”. Quindi Inter favorita per lo Scudetto? “Ah, no, non ci casco: l’ho detto un anno fa", chiosa.