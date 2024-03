Il Bologna abbraccia Santiago Castro, attaccante argentino arrivato dal Velez Sarsfield che si ispira a Lautaro Martinez. Thiago Motta preferisce però non sbilanciarsi: "Se assomiglia al Toro? Non faccio paragoni con nessuno, Castro è Castro, spero che dimostri la sua migliore versione di se stesso. Deve concentrarsi nell'essere la miglior versione di se stesso", le parole rilasciate in conferenza stampa.

Il tecnico rossoblu sottolinea poi che "ognuno ha la sua caratteristica, è sempre calcio, che sia in Argentina o in Italia, ognuno ha bisogno di adattarsi, spero per lui che possa farlo nel più breve tempo possibile per dimostrare chi è. Ha grande fame, voglia di difendere, di correre, di aiutare, si è inserito bene con il gruppo. Sono contento fino ad oggi".