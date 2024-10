In diretta a Radio Punto Nuovo, il professor Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale Italiana e presidente dell'AMICA, ha commentato il preoccupante numero di infortuni traumatici che hanno contraddistinto queste prime settimane di stagione: "Proprio ieri ho terminato un congresso con AMICA e abbiamo discusso di questo. C'erano le più alte cariche scientifiche italiane e tutti i medici del calcio e abbiamo affrontato il problema degli infortuni eccessivi. Le ultime vicissitudini parlano chiaro: si gioca troppo, questo è usurante e porta ad un rompersi continuo. Le strutture muscolari e articolari dei calciatori non possono sopportare 75-80 partite all'anno... Purtroppo il business supera sempre il problema sanitario, ma i calciatori stanno iniziando a sollevare il problema e qualcosa potrebbe cambiare.

Castellacci precisa ulteriormente: "C'è un'intensità poi elevatissima e questo porta ad un cedimento continuo. Perché ci vuole un anno per recuperare dal crociato? L'errore era prima, cioè recuperare solo 4 mesi. La ligamentazione necessita quasi due anni a livello fisiologico. Si possono accorciare i tempi, ma non troppo altrimenti si rischia di ricreare un pericolo di rottura ancora più ampio".