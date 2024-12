"Per quello che mi riguarda un ragazzo giovane ha avuto un episodio quasi fatale e ne è uscito vivo. Questo è quello che conta. Per tutto il resto si vedrà". Così parla il professor Enrico Castellacci, ex medico della nazionale italiana, alle colonne di Tuttosport, dopo quanto accaduto a Edoardo Bove. "Ho avuto un brivido. Sono cose che avevo già visto, talvolta pure con un esito non fausto. Rivedere quelle immagini su un giovane di 22 anni blocca molto l’emozione. Mi sono rassicurato tanto quando ho sentito dai media che si era svegliato e aveva ripreso conoscenza. Poi ieri mattina gli hanno tolto i tubi e mi sono rilassato".

"Io penso - prosegue - che ancora oggi esattamente cosa sia successo non sia chiaro, tant’è che dovranno essere sostenuti nuovi accertamenti. Futuro del giocatore? Onestamente parlare del futuro agonistico del ragazzo mi sembrerebbe inopportuno. Bove si deve rendere conto di aver avuto una grande fortuna, una vita di 22 anni è stata salvata. Queste cose succedono più spesso di quanto si pensi. Il suo caso ha avuto un grande impatto mediatico, ma tali situazioni accadono eccome, si fidi".