“Haaland? È un Lukaku molto più forte”. È questo il pensiero di Antonio Cassano, intervenuto sulle frequenze della BoboTV per parlare proprio dell'attaccante del Manchester City. “Per me Julian Alvarez è meglio – ha aggiunto l'ex calciatore -. Haaland non è speciale, mi ricorda qualcosa di Adriano e ha un po’ della progressione di Vieri”