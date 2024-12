Approfondimento anche sull'inciampo del Napoli contro la Lazio di ieri sera durante il classico appuntamento del lunedì con 'Viva El Futbol'. Un passo falso che arriva, comunque, dopo un avvio di stagione positivo degli azzurri, secondo Antonio Cassano: "Fino a qui, il lavoro di Conte è stato stratosferico - il pensiero di FantAntonio -. Sta facendo rendere la squadra, ma sta giocando con un giocatore in meno, e non pensava di trovarsi un Lukaku in queste condizioni: non so se ritornerà mai quello dell'Inter. Questo è un grande problema al pari di quello di Kvara, lo vedo impaurito. Scudetto? Se lo giocherà, sarà un problema per Inter e Atalanta, se a marzo rimarrà a contatto con le prime".