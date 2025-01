Nell'analizzare la vittoria di ieri sera sull'Empoli, Antonio Cassano ha esteso il discorso sull'Inter in chiave corsa scudetto: "Ieri i nerazzurri hanno strameritato di vincere, però con la partita in mano hanno preso gol e hanno rischiato di complicarsi la vita - la riflessione di FantAntonio a 'Viva el Futbol ' -. La vedo meno solida dell'anno scorso, ma è talmente più forte delle altre che non si può parlare dell'alibi delle assenze. L'Inter ha due squadre, pure abbondanti. Oggi è a -3 dal Napoli, e deve andare a giocare a Firenze... Io non rimarco lo score in campionato perché il Napoli, con mille difficoltà, è davanti. Sta facendo meglio a livello di risultati. Questa stagione mi ricorda la prima stagione di Inzaghi, quando perse il duello col Milan. Voglio vedere se nel giro di 4-5 partite l'Inter riesce a prendere la vetta; se deve inseguire invece... Secondo me vincerà l'Inter alla fine, ma non sai mai cosa può succedere".

