Durante il classico intervento sul suo profilo Instagram, Antonio Cassano dà il suo giudizio sulla vittoria dell'Inter contro l'Udinese, proiettadosi anche su match di Champions League che vedrà i nerazzurri sfidare il Porto: "Ho visto la partita dell'Inter contro l'Udinese: avevo l'impressione fosse superficiale, non mi è piaciuta tanto perché ha rischiato tantissimo - dice Fantantonio -. Poteva andare sotto, Success si è trovato davanti alla porta per il poter fare il 2-1 e poi ha segnato un gran gol Mkhitaryan. L'Inter ha sofferto tremendamente contro un'Udinese che non vince non so da quanto, ma che ha creato tantissimo. L’Inter non mi è piaciuta, ha sofferto.