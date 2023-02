Antonio Cassano non è così fiducioso sul passaggio ai quarti di finale di Champions League dell'Inter, che pure, per la maggior della critica, parte avvantaggiata sulla carta nel doppio confronto con il Porto: "Il Porto è una della 4-5 squadre da evitare a questo punto della competizione, io dico che è favorito - le parole di FantAntonio durante la Bobo Tv -. Per l'Inter la sfortuna è che si gioca fuori casa il ritorno, sarà dura. Sabato ha fatto fatica con l'Udinese, in Europa c'è un altro ritmo.