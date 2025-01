Spazio anche alle parole del presidente del Senato, Ignazio La Russa, nell'anticipazione di Report a proposito della puntata di domenica prossima sul 'caso Curve': "Questa non è una normale società in cui il dare e l'avere si devono bilanciare, qui ci sono in ballo le emozioni. E quando ci sono in ballo le emozioni vanno gestite con una attenzione, una sensibilità diversa da qualsiasi altra attività imprenditoriale", ha detto La Russa predicando calma sulle elucubrazioni già pullulate.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!