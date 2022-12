(ANSA) - ROMA, 05 DIC - "Come ho già detto, come Lega non commentiamo la Juve, aspettiamo le indagini". Lo ha detto Lorenzo Casini, presidente della Lega calcio di Serie A, durante la presentazione del codice di 'Giustizia sportiva e ordinamento statale' dell'avvocato Viglione al Coni.

Quando gli viene chiesto se teme una nuova Calciopoli, Casini risponde: "Questo timore non c'è, ma dobbiamo vedere cosa succede. In realtà bisognerebbe capire, una volta chiuse le indagini, cos'è successo. Ora è difficile commentare".