"La Coppa Italia resta la competizione che unisce le Leghe professionistiche, è avvincente e faticosa. Quest'anno in più abbiamo due squadre che sono finaliste anche nelle rispettive coppe europee. Ci aspettiamo un grande spettacolo mercoledì". Così Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, parlando ai cronisti a margine del 'Charity Gala Dinner' organizzata a Roma a due giorni da Fiorentina-Inter.

La sentenza sulla Juve mette in discussione la solidità della Serie A?

"No, nessuna sentenza mette in discussione la nostra solidità. Non commentiamo le sentenze. Difendiamo l'immagine del campionato, la competitività è assicurata ogni domenica sul campo. Per ora mi sembra una riflessione eccessiva".

Tre italiane in finale nelle rispettive Coppe europee, è una sorpresa?

"Io ci h sempre creduto e non solo perché devo... Hanno fatto bene, già l'anno scorso la Roma vinse la Conference League. Siamo molto soddisfatti".

L'avvicendamento in vetta alla Serie A fa bene?

"Tantissimo, hanno vinto 4 squadre diverse negli ultimi 4 anni dopo che avevano vinto le stesse 3 negli ultimi 20. Più il campionato è competitivo e più si rafforza".