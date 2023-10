Diritti tv, Euro 2032 e i nuovi stadi sono alcuni dei temi affrontati da Lorenzo Casini dal palco del 'Festival di Trento' organizzato da La Gazzetta dello Sport. Per quanto riguarda i diritti tv, il presidente della Lega di Serie A precisa che "a livello nazionale lunedì scopriremo a che punto sono arrivate le trattative, sarà un momento decisivo per capire se andare in continuità con quelle che sono le offerte dei broadcaster oppure tentare la via del canale della Lega. Sui diritti internazionali la scontentezza è maggiore, ma perché l’Italia è molto indietro. Abbiamo migliorato il quadro normativo, per la prima volta la Serie A potrà negoziare senza dei paletti che prima aveva. Certo andrà fatto, ma almeno il quadro di norme è stato migliorato".

Il discorso si sposta poi su Euro 2032 e sugli stadi di proprietà, con l'Inter tra le principali società coinvolte nell'argomento: "Se guardiamo agli stadi la tendenza che c’è nel calcio è l’autoreferenzialità, il calcio non è un’isola, ma è parte del sistema paese. Questo difetto di prospettiva porta a parlare tra di noi, ma se non c’è dialogo con le istituzioni si rimane impantanati. Speriamo che Euro 2032 sia l’occasione, ma non può essere il pretesto e basta. Lo scorso dicembre abbiamo approvato un documento che riguarda le riforme del calcio italiano. Tante cose sono state già fatte, ma lavorando tutti insieme siamo fiduciosi di riuscire portarle a termine tutte".