Sulla bocciatura alla rateizzazione? "In realtà, dalle interlocuzioni istituzionali non c'è stato alcuno stop a voler risolvere il problema dei pagamenti sospesi di tutto lo sport. Il governo ci sta lavorando, siamo in attesa di capire come. Non farei confusioni con eventuali pareri negativi o bocciature di singoli emendamenti rispetto ai propositi del governo. Il ministro Abodi ha mostrato consapevolezza di voler risolvere il tema nell'ambito degli strumenti a disposizione. C'è delusione sì, ma siamo sportivi e la partita non è finita".

Avete parlato della possibilità di riformare il numero di squadre? "È un tema che si è toccato, ma al momento non è la priorità. Tali e tanti sono i problemi del calcio italiano, nella sua interessa, che è importante intervenire con proposte di sistema. Il numero delle squadre di Serie A non è stato un tema".

Il fuorigioco semiautomatico sarà la novità del girone di ritorno? "Sì, oggi abbiamo chiesto ad AIA e FIGC di poter iniziare nel mese di gennaio, entro il 27 che è l'inizio del girone di ritorno. È una novità relativa, è già applicato in UEFA e quindi le squadre che giocano in Champions sono già abituate".

Stamattina il parere negativo dell'avvocatura generale UE sulla Superlega. Ne avete parlato?

"Certo, è un passaggio importante ma non vincolante. Detto questo, è un organo estremamente autorevole ed è un segnale importante per la tenuta dello sport. Il fatto di difendere o di mantenere il sistema piramidale col principio olimpico è un segnale importante, per la tenuta del sistema. Poi attenderemo la sentenza".

Nel 2024 partirà il nuovo format della Champions con l'aumento delle partite nella fase a gironi. Nel documento parlate di meno partite della Nazionale: l'ipotesi caldeggiata dei playoff continuate a considerarla?

"No, non è un tema che è stato trattato quello dei playoff. Poi io ricordo che i nostri parametri di riferimento sono Liga e Premier League: anch'esse sono a venti squadre e non hanno i playoff. Prima di parlarne, bisogna fare uno studio serio. Al momento non se n'è parlato. Temi che sono stati accennati riguardano i playout nel momento in cui si lavorasse con la B a un diverso sistema di promozione e retrocessione. La Serie B per esempio ha già detto di ritenere eccessive quattro retrocessioni, che determinano un cambiamento di sette squadre: è una richiesta ragionevole, se si va a vedere quello si può ragionare anche del tema dei playout. Però sono temi non affrontati nel documento proposto oggi, anche perché ci sono divergenze di vedute all'interno della Serie A: oggi tutti i club hanno capito che sono prioritari interventi strutturali".

Capitolo Supercoppa?

"Siamo ancora in fase negoziale: non c'è stata una vera e propria decisione".

C'è l'ipotesi Final Four?

"È prematuro".

Avete proposto di rendere pubblico l'audio VAR.

"Siamo ancora a una fase di proposte, che però sono di due tipi. Una è di rendere pubblico l'audio durante alcune partite di Coppa Italia o di campionato per vedere che effetto fa, tanto l'audio è già accessibile: gli arbitri sanno già che vengono ascoltati. L'altra è di comunicazione, dare all'arbitro la possibilità di spiegare le scelte fatte al pubblico".