Si continua a parlare della modalità con cui riformulare il calcio italiano, tra l'abbassamento della quota di formazioni professionistiche e idee progettuali per far progredire il movimento, ancora, però, da metter nel campo della pratica: "Il presidente Gravina ha chiesto la costituzione di una task force che vedrà le componenti federali attivarsi per la riforma del calcio italiano e non solo sulla Nazionale: abbiamo avviato una discussione e sono emersi alcuni punti, quali il lavoro e la proposta di riforma sul settore giovanile - ha spiegato Casini -; sulle seconde squadre e c'è l'aspettativa che questa proposta venga perfezionata , ma per lavorare su questo verrà costituito un gruppo di lavoro permanente interno alla Lega e che andrà oltre la Nazionale".

Il presidente della Lega di A Lorenzo Casini ha tenuto una conferenza stampa al termine dell'Assemblea di Lega Serie A. Diversi gli argomenti al centro delle attenzioni: "Durante Avevamo diversi punti all'ordine del giorno, ho ringraziato l'Atalanta per il lavoro nell'identificazione di chi si era reso responsabile di cori da sanzionare. Ci impegniamo per combattere il razzismo che fa male al calcio. Le società poi si stanno attuando per il nuovo protocollo FIGC", ha dichiarato Casini, nelle parole riprese da TMW .

Si prova sempre a trovare la radice degli errori, seppur non sia assolutamente facile: "Il problema è dell'intero sistema calcio, sui giovani che arrivano con la formazione nelle prime squadre. Noi siamo disponibili comunque a mandare a novembre i calciatori per il CT Roberto Mancini, anche senza mondiale. Si è discusso per questo delle finestre FIFA da rivedere con le altre leghe per ciò che è il posizionamento nel corso della stagione, è un tema da trattare con attenzione. Stiamo poi per fare un documento che ha a che fare il funzionamento della Lega stessa. A breve inizierà il mio tour in visita delle venti società con le quali parleremo anche di sostenibilità e sanità del nostro calcio".

Anche il Governo si sta muovendo per gli slittamenti delle imposte; la conferma arriva diretta proprio da Casini: "In Parlamento sono tuttora in discussione gli slittamenti delle imposte di tutte le società sportive. La pandemia in tal senso si fa ancora molto sentire, perciò serve un sistema finanziariamente ancora più sostenibile. Statuto? Sono in costante con la FIGC, l'obiettivo è arrivare al Consiglio Federale del 20 aprile chiudendo il discorso".