Paolo Casarin interviene sul Corriere della Sera riguardo al gol annullato ieri a Danilo durante Juventus-Inter. "La Var annulla per fallo di mano di Danilo, rispettando la regola che il tocco di mano vada sempre punito in caso di gol. Doveri positivo, equilibrato e in buone condizioni fisiche", è il giudizio dell'ex fischietto.