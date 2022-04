Da braccetto di sinistra ricorda molto Bastoni dell'Inter come calciatore "È il primo anno che gioco lì, con Dionisi il modo era totalmente diverso di giocare. In questa stagione mi ha completato come modo: il paragone con Bastoni come modo... È simile: lui ha molta qualità, è mancino però. Gioca a sinistra e vede molte più giocate, io sono destro e sono forse più limitato ma il paragone ci può stare".

Ha un modello?

"Negli anni scorsi sono sempre stato affascinato da Bonucci. Per come impostava, soprattutto, da grande difensore. Adesso, in questa stagione, sono rimasto sorpreso da Skriniar: giocando a tre, come noi, è uno dei centrali più forti in Italia. Fisicamente, tecnicamente, lo seguo molto".

Chi vince lo Scudetto?

"Come rosa penso l'Inter, anche se è molto equilibrato. Il Milan è una grande squadra ma l'Inter ha qualcosa in più, anche se non vuol dir nulla: bastano due-tre gare che ti gira male e ti perdi".