Cesare Casadei è pronto a tingersi di blues. Il centrocampista, in partenza da Linate alla volta di Londra, lascerà l'Inter per legarsi con un lungo contratto al Chelsea, proseguendo dunque il rapporto proficuo tra l'Italia e il club inglese. Come riporta Transfermarkt il classe 2003 sarà infatti il 18esimo italiano a trasferirsi a 'Stamford Bridge', casa dei connazionali Emerson Palmieri e Jorginho.