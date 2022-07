La collaborazione ormai storica tra l'Inter e la Carrarese sarà ulteriormente rinforzata in questa stagione. Come conferma il quotidiano La Nazione, sono pronti a trasferirsi all'ombra delle Alpi Apuane altri due giocatori della Primavera nerazzurra campione d'Italia: si tratta del portiere William Rovida e del centrocampista Francesco Nunziatini. La squadra gialloazzurra è riuscita a spuntarla su diverse concorrenti soprattutto in virtù dell'ottimo rapporto col club nerazzurro, col quale negli ultimi anni ha concluso diversi affari tra cui quelli che hanno portato a Carrara anche Davide Grassini e Thomas Schirò.