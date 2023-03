Giovanni Carnevali , amministratore delegato del Sassuolo , analizza a Tuttomercatoweb alcune situazioni di mercato dei neroverdi partendo da quella di Frattesi . "Sappiamo che può avere delle richieste importanti, così come è avvenuto in estate. E' vero che la Roma si è avvicinata molto al ragazzo. Per le caratteristiche che ha, Frattesi credo sia un giocatore che può ambire anche ad un campionato estero di primissimo livello. Non ho dubbi che questa estate ci saranno delle trattative di valore sul ragazzo. Pinamonti? Il Sassuolo in estate ha fatto una cessione importante con Scamacca al West Ham per più di 40 milioni, un ragazzo del '99 che volevamo sostituire con un altro giovane italiano, sempre del '99 quindi di prospettiva, e abbiamo investito su Pinamonti. Crediamo che a livello italiano punte così forti ce ne siano veramente poche. Sono convinto che prima o poi sarà il centravanti della Nazionale italiana ".

Carnevali parla anche di un possibile addio al Sassuolo in caso di un'offerta da un grandissimo club. "Sono abituato a non pensarci nemmeno fino a quando non arriverà veramente qualche offerta. Ma deve essere davvero un grande grande club perché il Sassuolo per me lo è già, e ti permette di lavorare e costruire facendo cose straordinarie come è successo in questi anni".