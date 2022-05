Non solo Beppe Marotta. A margine dell'evento 'L'Amico Atletico' c'era anche il collega Giovanni Carnevali, ad e dg del Sassuolo, che interpellato dai giornalisti presenti ha parlato anche del mercato neroverde partendo da Gianluca Scamacca: "Ancora deve partire tutto, non c'è alcuna richiesta ufficiale - riporta TMW -. Come lui abbiamo altri giocatori importanti, ma credo sia importante capire il desiderio del Sassuolo di cercare di mantenere la squadra il più possibile competitiva per la prossima stagione. Non ci andremo a privare dei nostri giocatori migliori con facilità".

In casa Inter state seguendo Casadei?

"L'avevamo già chiesto all'Inter lo scorso anno, credo sia un profilo molto interessante di cui la società nerazzurra non vorrà privarsi".