Andrea Carnevale, responsabile scouting per l'Udinese, è stato protagonista qualche giorno fa della presentazione del libro "La giusta osservazione. Alla ricerca del calciatore del futuro" scritto da Riccardo Guffanti, oggi scout per il Cagliari. Nel corso del suo intervento, l'ex attaccante di Catania, Roma e Napoli ha raccontato di avere nel suo curriculum una 'macchia' chiamata Milan Skriniar: "Lo vidi fare una partita straordinaria in Coppa UEFA e decisi di seguirlo anche nel campionato slovacco, ma lì non mi impressionò e lo bocciai. Mi ero fatto condizionare dal basso livello della lega e, sbagliando, cambiai il mio giudizio. Il mio consiglio a un giovane osservatore è fidatevi del vostro istinto".