Due volte campione d'Italia con il Napoli, Andrea Carnevale crede che gli azzurri di Luciano Spalletti abbiano tutte le carte in regola per aggiornare la bacheca del club partenopeo aggiungendo un altro scudetto: "Il Napoli ha molte possibilità - le sue parole in esclusiva alla Gazzetta dello Sport -. La partenza non mi sorprende, ma rispetto al passato sembra superiore a Milan e Inter, le contendenti più accreditate. Mi auguro possa essere la volta buona, la città e l'allenatore lo meritano".